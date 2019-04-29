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Из-за сильных гроз с градом, прошедших в Тернопольской области накануне вечером, без электроэнергии остаются 30 сел.

Об этом сообщил дежурный «Тернопольоблэнерго», передает Укринформ.

«В результате ухудшения погодных условий в области без электроснабжения находится 30 населенных пунктов в семи районах области», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для восстановления электроснабжения задействованы аварийные бригады местных подразделений «Тернопольоблэнерго».
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