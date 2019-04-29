Жертвами природных катаклизмов в Индонезии стали с конца прошлой недели более 30 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Xinhua.

«Численность погибших от наводнения и оползней в западной провинции Бенгкулу в Индонезии и столице Джакарте возросло в понедельник до 31», - информирует СМИ.

Наводнения и оползни продолжаются в провинции Бенгкулу с пятницы, хотя вода отступила, но ожидаются новые ливни. В столице Индонезии Джакарте наводнения уже начали отступать.

Более 12 тысяч человек вынуждены искать убежище, поскольку наводнения и оползни уничтожили 184 здания, семь учебных заведений и 40 других объектов инфраструктуры. Возникла большая необходимость в палатках, резиновых лодках, питании и тому подобном.

Индонезия часто страдает от наводнений и оползней во время сильных ливней.