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Британское правительство начала разработку пакета мер, который должен будет противостоять действиям враждебных государств, в первую очередь, России и Китая.

Об этом пишет издание The Sunday Times.

Члены британского кабинета министров намерены изменить правила работы верхней палаты парламента - Палаты лордов. Они хотят обязать ее членов в полном объеме раскрывать свои активы, которые связаны с РФ и Китаем. Также планируется ввести закон о шпионаже, который должен будет выявлять иностранных шпионов среди сотрудников британских банков и других компаний.

Также среди готовящихся мер - планы выслать из страны сотрудников китайской корпорации Huawei, которые занимаются созданием британской мобильной связи пятого поколения, в случае разоблачения их работы на китайскую разведку.

Заместитель главы МВД Британии по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что изменение парламентских правил сделает политическую систему более прозрачной, а также будет способствовать защите британской демократии от возможных гибридных атак. 

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнула необходимость работать вместе для сдерживания российской агрессии и пригласила посетить Соединенное Королевство.
ForUm

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