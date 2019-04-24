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Премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнула необходимость работать вместе для сдерживания российской агрессии и пригласила посетить Соединенное Королевство. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

Как отмечается, Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, желание Британии расширить значительное сотрудничество между странами по вопросам обороны и политики безопасности.

«Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии», - говорится в заявлении.

Мэй также заверила новоизбранного президента Зеленского в поддержке Великобритании.

«Она заверила избранного президента Зеленского, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту Главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того, Великобритания готова продолжать укреплять наше и без того глубокое сотрудничество в ряде сфер», - говорится в заявлении.

Мэй пригласила избранного президента Зеленского посетить Соединенное Королевство «при первой возможности». Также они договорились оставаться в тесном контакте.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
ForUm

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