Новоизбранный президент Владимир Зеленский отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщает турецкое агентство Анадолу.

Отмечается, что политик остановился в одной из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.

Накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

В ресторан был допущен лишь фотограф агентства Анадолу.

В районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.

Напомним, избранный на очередных выборах президента Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.