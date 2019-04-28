Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заверила, что Украина уже выполнила политический блок Минских договоренностей.

Об этом она написала в Facebook.

«Мы приняли и закон об амнистии, и об особенностях местного самоуправления. Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 14 и 18 годах», - заявила представительница Украины в Трехсторонней контактной группе.

«Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и указ о незаконной паспортизации украинцев. Москва должна публично признать незаконность выборов, а в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти.

А любые региональные выборы на Донбассе могут происходить только после демилитаризации и по украинским законам», - подчеркнула Геращенко.

Она также призвала украинских политических деятелей твердо стоять на своих позициях по переговорам с представителями фейковых республик.

«И, ключевое, Украина должна твердо стоять на позиции: никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными РФ режимами, никакой легитимизации псевдореспублик», - отметила она.