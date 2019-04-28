После четырех месяцев в океане 72-летний француз Жан-Жак Савин объявил об успешном завершении своего путешествия Атлантикой в ​​стальной бочке. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщает AFP.

Заявление об окончании путешествия мужчина отослал в СМИ по электронной почте, добавив свой GPS.

«После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем», - написал он, добавив фотографию.

«Пересечение Атлантики является успешным», - резюмирует Жан-Жак Савин. Сейчас бочка дрейфует к Флориде, где он собирается завершить путешествие.

Бывший военный принял решение самостоятельно пересечь океан, дрейфуя течениями. Вдохновителем этой идеи был швейцарец Ален Бомбард, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке.

Свое путешествие Жан-Жак Савин начал 26 декабря с острова Эль-Йерро на Канарских островах. Его бочка имеет длину 3 метра и диаметр 2,1 м.