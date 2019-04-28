Государственное предприятие «Антонов» работает над модернизацией пассажирского самолета Ан-158.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

«Ныне опытный Ан-158 проходит летные испытания по расширению ожидаемых условий эксплуатации для всех самолетов семейства Ан-1Х8. Впоследствии Ан-158 будет доработан по программе импортозамещения. В частности, в результате работ по улучшению интерьера самолета его пассажировместимость увеличится до 102 пассажиров», - говорится в сообщении.

Региональный реактивный пассажирский самолет Ан-158 стал продолжением семейства пассажирских самолетов Ан-148. Свой первый полет самолет совершил 28 апреля 2010 года.

В 2011 году Ан-158 был сертифицирован. К настоящему времени на ГП «Антонов» построены шесть таких серийных самолетов.