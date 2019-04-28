Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

Об этом написала пресс-служба Зеленского в Facebook.

«Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание. А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать, - это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит темноту», - говорится в заявлении.

Поздравления он также продублировал на русском языке.

Порошенко, также, поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.