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На севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

«В воскресенье в самой северной префектуре Японии Хоккайдо произошло землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 5,6», - говорится в сообщении.

По данным японского метеоагентства, стихийное бедствие произошло ночью в 02.25 по местному времени.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине в 110 км. В ведомстве добавили, что не объявляли предупреждения о цунами.

По данным местных СМИ, в настоящее время нет информации относительно пострадавших или причиненного ущерба.
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