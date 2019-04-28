Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.
«В воскресенье в самой северной префектуре Японии Хоккайдо произошло землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 5,6», - говорится в сообщении.
По данным японского метеоагентства, стихийное бедствие произошло ночью в 02.25 по местному времени.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине в 110 км. В ведомстве добавили, что не объявляли предупреждения о цунами.
По данным местных СМИ, в настоящее время нет информации относительно пострадавших или причиненного ущерба.
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