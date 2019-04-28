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На период празднования Пасхи, начиная с 9:00 27 апреля до 9:00 2 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы, передает пресс-служба ГСЧС Украины.

«Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений», - сообщают спасатели.

Отмечается, что до 9 утра 2 мая на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, в случае необходимости силы будут увеличены.

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно 9 воздушных судов.
ForUm

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