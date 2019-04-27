Будущий президент Владимир Зеленский принес Православной церкви Украины извинения за шутку о томосе. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал почетный патриарх Филарет.

Отметим, в прошлом году на одном из выступлений студии «Квартал 95» Зеленский в шутку назвал томос об автокефалии церкви «термосом», после чего на него обрушился шквал критики, в том числе со стороны действующего президента Петра Порошенко.

«Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом». Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом». Но мы прощаем новоизбранному президенту эти слова и не обижаемся», - отметил Филарет.

Отметим, после второго тура выборов в Украине Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой.