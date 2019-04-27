также в разделеПолитика
Путин допускает двойные пенсии для жителей Донбасса 9
Зеленский записал новое обращение: Хочу рассказать о новой «секте» 141
В России думают упростить выдачу гражданства украинцам 19
Лидер Китая поздравил Зеленского с победой на выборах 14
Гройсман рассказал о встрече с Зеленским 35
Председатель КСУ признал встречу с соратником Зеленского 236
Климкин назвал условия сотрудничества с Зеленским 74
Вице-спикер Сыроид сорвала выступление депутата по трагедии 2 мая в Одессе 75
В Раде собирают подписи за отставку Луценко 37
СМИ: Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу 53
Медведчук о «нормандском формате»: Никто не выполнил решения даже прошлой встречи 28
Трамп анонсировал расследование «сговора» Украины с Клинтон во время выборов 191
Рада планирует разблокировать подписание закона о языке 14 мая 44
Польские СМИ: Медведчук предложил прямые переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе 36
Украина в ООН призвала ужесточить санкции против России 38
В ООН назвали паспортный указ Путина подрывом суверенитета Украины 82
Владимир стал Володимиром: Зеленский переименовался в Facebook 30
Новинский: Парубий должен подать в отставку 121

Будущий президент Владимир Зеленский принес Православной церкви Украины извинения за шутку о томосе. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал почетный патриарх Филарет.

Отметим, в прошлом году на одном из выступлений студии «Квартал 95» Зеленский в шутку назвал томос об автокефалии церкви «термосом», после чего на него обрушился шквал критики, в том числе со стороны действующего президента Петра Порошенко.

«Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом». Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом». Но мы прощаем новоизбранному президенту эти слова и не обижаемся», - отметил Филарет.

Отметим, после второго тура выборов в Украине Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги