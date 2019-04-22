Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Об этом говорится в заявлении Филарета на его странице в Facebook.

«Уважаемый Владимир Александрович! Украинский народ на президентских выборах продемонстрировал высокие стандарты демократии и во время своего волеизъявления выбрал вас Главой Украинского государства. В день инаугурации Господь положит Вас большую ответственность за судьбу каждого гражданина и страны в целом», – сказано в заявлении.

Филарет подчеркнул, что перед Богом и людьми Зеленский даст присягу всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.

«Не забывайте, что по воле Божией Вы займете ответственную должность руководителя нашей многострадальной украинской нации. Вам утверждать большое государственное дело святого Владимира Великого, святого Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Михаила Грушевского, Симона Петлюры и многих других достойных, которым в истории приходилось нести нелегкий крест служения нашему народу», – подчеркнул он.

«В связи с этим хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете осознавать доверие нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором», – подчеркнул Филарет.

Он отметил, что подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за Зеленского, потому что стремилось к миру и более решительной борьбе с коррупцией.

«Вас выбрали в нелегкое время, когда продолжается российская агрессия против Украины. Когда враг не оставляет коварных планов вновь затянуть нас в новейшую империю, сделать своими вассалами. Поэтому сейчас нам очень нужно единство и национальная консолидация. Не случайно мы поем в духовном гимне «Боже, нам единство подай». Консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека - станет первой Вашей задачей в должности. И Церковь и я, как Патриарх, готов помогать Вам в этом», – заявил Филарет.

«Убежден, что Вам хватит сил и мудрости достойно выполнять возложенные на Вас функции Главы государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего, отстоять национальный суверенитет, восстановить территориальную целостность Украины и совместными усилиями сделать ее процветающей и европейской страной. Желаю успехов на нелегком и ответственном посту. Призываю на Вас Божие благословение», – сказано в заявлении.

Напомним, по результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.