В западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщат в пресс-службе ГСЧС.
«По данным Укргидрометцентра, 27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)», - сообщили СМИ.
Ранее синоптики дали прогноз на начало мая.
Напомним, сегодня в западных, днем и в северных областях, в последующие двое суток на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье 28-29 апреля значительные дожди. Температура ночью 5-12 °, днем 18-25 °, в понедельник снижение до 12-17 °, на юге страны до 18-23 °.
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