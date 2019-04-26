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27 апреля и 28 апреля, на Пасху, на Западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве во второй половине дня 28 апреля на Харьковщине и Луганщине также вероятны отдельные дожди с грозами, сообщила синоптик Наталья Диденко.

 

Температура воздуха удержится высокой, днем ​​+20 + 26 градусов, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до + 13 + 18 градусов.

В Киеве 27 апреля ожидается в течение дня + 20 + 22 градуса, есть вероятность локального дождя.

На Пасху в Киеве ночью +9 + 12 градусов, днем ​​+22 + 24 градуса. Также возможен дождь.  
ForUm

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