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В районе проведения операции Объединенных сил 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом передает штаб командования сил ООС.

Боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела из стрелкового оружия формированиями Российской Федерации Чермалыка ранен местный житель.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил: трижды вблизи Авдеевки; четыре раза возле населенного пункта Павлополь; дважды вблизи населенного пункта Пески; дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Опытного; также обстрелам подверглись позиции в районе Чермалыка, Гнутово и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений: возле Луганского, Крымского, Светлодарска и Станицы Луганской.

По данным разведки, 26 апреля двое оккупантов были уничтожены, четверо - ранены. Также украинские военнослужащие уничтожили грузовик боевиков.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» возле Новоселовки Второй и Широкино.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 27 апреля нет.

Напомним, специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что на протяжении прошлого года число жертв среди мирного населения на Донбассе сократилось в два раза по сравнению с 2017 годом.
ForUm

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