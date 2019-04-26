В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия, передает Интерфакс.

«Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-Терминал», осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей», - уточнил Демин.

Он также рассказал, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России в пятницу в Минске провели четырехстороннюю встречу. Участники определили план действий для возобновления транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы.

Концерн «Белнефтехим» вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало «в десятки раз предельные значения по стандарту».

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и «Нафтан» - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии.

24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит «грязной» российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.