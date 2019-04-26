В последнее время правоохранители фиксируют настоящий шквал анонимных сообщений с фейковыми угрозами террористического характера.

«Анализ ситуации показывает, что такая «взрывная активность» связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом «телефонных террористов» является препятствование надлежащей организации и осуществлению волеизъявления граждан», - сообщает пресс-центр СБУ.

Многочисленные сообщение о псевдоминировании способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха.

Негативными последствиями действий «минеров» является также отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансовых убытков государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.

Только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксировано 93 ложных анонимных сообщения, которые поступили по телефонной связи, а также были направлены через Интернет.

«Подавляющее большинство этих месседжей носит серийный характер: осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, или волна звонков о минировании поступает в течение короткого промежутка времени», - отметили в СБУ.

Даже сегодня в столице зафиксирован ряд сообщений о минировании вокзалов и админзданий.

При этом в ведомстве отметили, что только с начала этого года раскрыто 107 случаев поступления заведомо ложных сообщений террористического характера, 94 псевдоминера установлены.

Напоминаем, что ложное сообщение о минировании карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. «Минеру» также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, понесли убытки от их противоправных действий.

Призываем граждан быть бдительными и осмотрительными, в случае поступления информации о намерениях осуществления террористической деятельности просим обращаться по телефонам «горячей линии» Нацполиции 044254 94 94 и Службы безопасности 0800 501 481. В случае проведения эвакуации просим не мешать работе правоохранителей, сохранять спокойствие и не паниковать.