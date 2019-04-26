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Министерство по делам временно оккупированных территорий планирует провести совещание и отреагировать на взрыв на шахте на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сказал заместитель председателя МинВОТ Георгий Тука во время Часа вопросов к правительству 26 апреля, сообщает 112 Украина.

В ответ на вопрос нардепа от БПП Алексея Гончаренко, заместитель министра сказал: «Действительно, вчера вечером произошла трагедия на оккупированной части Луганской области. Мы вполне разделяем вашу позицию относительно поддержки граждан Украины, которые оказались в сложных условиях, тем более на оккупированной территории».

Он анонсировал встречу, на которой будут приняты соответствующие решения.

«Я думаю, что сегодня мы проведем совместное совещание с коллегами по другим ведомствам и будут приняты соответствующие меры в плане реагирования на такие события, в том числе и те меры, которые вы предложили относительно поддержки непосредственно детей из семей погибших, необходимых выплат компенсаций», - сказал Тука.

Напомним, утром 25 апреля на оккупированной территории Луганской области на шахте «Схидкарбон» произошел взрыв метана, приведший к обрушению породы. Спасатели подняли на поверхность тело троих погибших в результате взрыва, судьба четырнадцати человек остается под вопросом.
ForUm

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