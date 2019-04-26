19 апреля олигарх Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и Приватбанку. Об этом сообщает НВ Бизнес со сслкой на источники в юридических кругах.

Отмечается, что косвенным подтверждением это информации является одно из производств в реестре судебных решений.

В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительства по ним. По данным издания, первые слушания пройдут в суде 10, 22 и 23 мая.

Юристы объясняют такой ход со стороны экс-собственника Приватбанка, желанием подстраховать решение Печерского суда, которое было принято поздно вечером 20 апреля, удовлетворив иск Коломойского по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных Приватбанку НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

«Подача Игорем Коломойским новых исков в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования Приватбанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности его юристов об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд. И самое главное - о наличии достаточных правовых оснований для обязательной отмены решения Печерского районного суда Киева, объявленного в субботу (20 апреля. - Ред.) в половине десятого вечера, и каким был расторгнут договоры личного поручительства Игоря Коломойского, в апелляционном порядке, - объяснили смысл новой судебной атаки в юридической компании Asters. - Неприятие Печерским районным судом Киева правовых аргументов банка, может подтверждать пренебрежение правовыми выводами Верховного Суда. Эти выводы являются обязательными для применения, например, о невозможности расторжения договоров поручительства с заявленных оснований. Подобные иски подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а соответственно Печерский суд был обязан прекратить производство по делу по иску Игоря Коломойского».

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Действующий Глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.