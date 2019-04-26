В Объединенных силах усиленна бдительность, разведка и боевая служба, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению.

В частности, в период с 22 по 26 апреля под руководством командующего Объединенных сил состоялись проверки боевой службы на позициях, расположенных на переднем крае. Кроме того, проведены проверки и тренировка резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операцию Объединенных сил.

Наев, находясь непосредственно на переднем крае обороны, лично проверил готовность сил и средств бригад на наиболее угрожающих направлениях, изучил положение и характер действий противника.

«Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами», - рассказал после работы на переднем крае Наев.

По состоянию на 26 апреля в Объединенных силах усиленна бдительность, разведка и боевая службу. Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к сдерживанию вооруженных формирований Российской Федерации на всех возможных направлениях эскалации боевых действий. Одновременно подразделения СБУ, ГНСУ, НГУ, НПУ и ГосЧС, действующие в составе Объединенных сил, готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержанию общественного порядка).

Объединенные силы обеспечат спокойное празднование Пасхи гражданами Украины в районе проведения операции.

Напомним, 24 апреля на переговорах в Минске было сорвано предложение украинской стороны и ОБСЕ о пасхальном перемирии на Донбассе.