Верховный Суд закрыл производство по иску религиозных организаций по отмене постановления Верховной Рады о получении Томоса ПЦУ.

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25 апреля Верховный Суд Украины рассмотрел дело и пришёл к выводу, что в нём отсутствует административная юрисдикция. Об этом сказано на странице в Facebook Верховного Суда.

«Верховный Суд закрыл производство по делу религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады от 19.04.2018 № 2410-VIII "О поддержке обращения Президента Украины ко Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине"», – сказано в сообщении.