Президент Украины Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.
Соответствующий указ №168 от 25 апреля обнародован на сайте Главы государства.
«Уволить Гнатишина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдов» - говорится в документе.
Гнатишина был назначен Украины в Молдове 28 июля 2015 года.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook прокомментировал увольнение посла.
«Меня многие спрашивают относительно новости об увольнении Ивана Гнатишина с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове. Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст», - написал он.
Министр поблагодарил Гнатишин за профессиональную работу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время