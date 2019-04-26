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Президент Украины Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

Соответствующий указ №168 от 25 апреля  обнародован на сайте Главы государства.

«Уволить Гнатишина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдов» - говорится в документе.

Гнатишина был назначен Украины в Молдове 28 июля 2015 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook прокомментировал увольнение посла.

«Меня многие спрашивают относительно новости об увольнении Ивана Гнатишина с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове. Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст», - написал он.

Министр поблагодарил Гнатишин за профессиональную работу.

 

 
ForUm

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