Смена слогана «нас там нет» на «там наши граждане» напоминает события перед началом Второй мировой войны и перед нападением на Грузию 2008-го года.

Именно поэтому необходимо прекратить попустительство агрессору и выражение беспокойств и призывов к обеих сторон, а вместо этого ввести новые санкции против Кремля, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает Укринформ.

«Российская Федерация не может больше скрывать присутствие своей регулярной армии и наемников на Донбассе и свою руководящую роль в вооруженном конфликте. Именно поэтому они решили перейти от своей пятилетней мантры про «их там нет» на реваншистский лозунг «там наши граждане». Мы все это слышали перед Второй мировой войной, слышали это перед войной в Грузии. Мы знаем, куда ведут такие лозунги», - отметил он.

Ельченко отметил, что изменить ситуацию может только повышение международного давления на Россию.

«Усиление международного давления на Кремль, включительно с новыми целевыми санкциями против агрессора, должно быть нашей общей задачей. Только так можно вернуть Россию обратно на путь внедрения своих обязательств по Минскими соглашениями», - отметил он.

Ельченко обратил внимание присутствующих на нелогичные действия России: в тот момент, когда Путин подписывал указ о российские паспорта, министр иностранных дел России одновременно заявлял о «надежде, что Украина будет выполнять Минские соглашения».

«Мы видим привычную подрывную дипломатию по-русски, к которой вы уже привыкли в этом Совбезе. Циничная искаженная интерпретация, манипуляция, ложь и дезинформация», - заявил он.

Украинский дипломат сравнил поведение России с действиями СССР, когда министр иностранных дел Молотов рассказывал, что бомбардировщики не сбрасывают бомбы, а «пищу для тех, кто голодает».

«В искривленной реальности гибридной войны, Кремль продолжает жить согласно с цитатой Джорджа Оруэлла: «Война это мир. Свобода это рабство. Незнание это сила», - отметил Ельченко.

Он обратился к собравшимся, призывая не завершать встречу без решений или лишь выражением «серьезных беспокойств» или «призывов с обеих сторон до уважения Минских соглашений».

«Давайте будем честными — пока большинство этого Совета не будет готово перейти к реальным действиям — даже если им будет препятствовать Россия — агрессивное поведение нашего соседа никогда не будет остановлено. История не знает случаев, когда попустительство агрессору останавливало его», - подытожил Ельченко.

Постпред Украины при ООН выразил убеждение, что своим решением предоставлять российское гражданство на оккупированных территориях Украины Кремль готовится к новому витку агрессии против Украины, поскольку в предыдущих конфликтах в истории такие действия приводили только к большой войне.



Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.