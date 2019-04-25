Вчера, 24 апреля, президиум подконтрольного РФ «Верховного суда» Крыма рассмотрел кассационное представление местной прокуратуры и продлил время нахождения в колонии политзаключенного Владимириа Балуха, сообщает «Крымская солидарность».

Заместитель прокурора просил отменить апелляционное постановление «Верховного суда» Крыма в отношении Балуха в части зачета в срок лишения свободы времени нахождения под домашним арестом. «Прокуратура» просила пересчитать этот срок и для этого передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение с новым составом суда.

Однако «судья» Любовь Дяченко, по словам адвоката, огласила совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение. Она приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора. Ч. 3 ст. 72 УК РФ четко говорит, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Судья решила считать этот срок как день за день, а значит, тем самым продлевая время нахождения в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор.

Владимир Балух принимал участие в заседании суда по видеосвязи, выглядел, по словам защитника, очень изможденным и, конечно, был крайне возмущен таким решением судьи.

Окончательная мотивировка такого решения будет понятна тогда, когда адвокат получит на руки судебное решение.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник надеется, что судья поймет допущенную грубую ошибку, и в решении будет все таки будет учтено время, проведенное в СИЗО как день за полтора. В противном случае защита будет обжаловать данное решение.

«С 8 декабря 2016 года и до вступления в силу последнего приговора против Владимира Балуха (3 октября 2018 года) он находился постоянно в СИЗО. Только один раз его выпустили под домашний арест 1 декабря 2017 года. А 16 января 2018 года снова взяли под стражу в зале суда. Значит, все остальное время — это СИЗО, согласно изменениям в законодательстве РФ, судья обязана считать это время как день за полтора дня в колонии. Если судья не сделает этого, то тогда очевидно принято незаконное решение продлить Владимиру Балуху срок содержания в колонии», — подытожила Скрипник.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому Балуху в условно-досрочном освобождении.

25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд также отказал украинскому активисту в условно-досрочном освобождении.

В конце марта украинца этапировали в ИК-4 Торжка Тверской области, где он будет отбывать наказание.