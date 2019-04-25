Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует внести изменения в Порядок выдачи строительного паспорта застройки земельного участка, а именно – отменить процедуру заверения в установленном порядке копий документов на землю для получения строительного паспорта на индивидуальные жилые, дачные и садовые дома.

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Сегодня для получения строительного паспорта на объект владельцы усадебных земельных участков должны подготовить пакет соответствующих документов, в том числе, предоставить заверенную в установленном порядке копию прав на владение или пользование земельным участком или договора суперфиция. Это простая формальность, однако для людей это дополнительное время и беготня к нотариусам, дополнительная процедура, и что не менее важно, деньги, которые можно потратить на что-то более необходимое для будущего жилья. Поэтому мы предлагаем оптимизировать процесс оформления стройпаспорта для граждан и отменить эту процедуру», - написал он.

Соответствующие изменения планируется внести в приказ Минрегиона №103 от 05.05.2011 «Об утверждении Порядка выдачи строительного паспорта застройки земельного участка».