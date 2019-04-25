Власти Египта продлили общенациональное чрезвычайное положение на срок три месяца.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на соответствующий указ.

«Власти Египта продлили общенациональное чрезвычайное положение на три месяца, вводится комендантский час в районах северного Синая, близких к Израилю и Сектору Газа», - говорится в сообщении.

Режим чрезвычайного положения ввели в Египте в апреле 2017 года после терактов в храмах, в результате которых погибли более 40 человек. С тех пор чрезвычайное положение в Египте регулярно продлевают.

В январе власти Египта продлили еще на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.