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Депутаты фракции «Оппозиционный блок» и группы «Возрождение» требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории.

Соответствующее заявление озвучил Вадим Новинский, который вышел к трибуне парламента в окружении единомышленников.

«Создается впечатление, что депутаты большинства так и не извлекли уроки из поражения, которое получил на выборах Петр Порошенко. Украинский народ проголосовал, прежде всего, против попыток навязать обществу на государственном уровне идеологию пещерного национализма с принудительным использованием одного языка, одного мировоззрения, одного типа поведения», – заявил он.

«Языковой закон, который предлагают проголосовать сегодня, раскалывает Украину, а не объединяет ее. Он закладывает мину замедленного действия под и без того нестабильное украинское общество», – сказал Новинский.

Более того, по его словам, «этот закон может еще больше углубить пропасть между различными частями Украины, не говоря уже о неконтролируемых Донбассе и Крыме».

«Ради общественного мира и покоя... фракция «Оппозиционного блока» предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают, – а именно те, которые касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также спорных моментов истории», – заявил Новинский.

«Мораторий должен действовать минимум 3 года», – сказал он.

«За это время Верховная Рада должна сосредоточиться на вопросах социально-экономического характера и проблемах мира, проголосовать те законы, которых от нас ждут в плане выполнения Минских договоренностей. Мы просто обязаны запустить на полную мощность промышленность, дать возможность развиваться бизнесу, побороть негативные тенденции в общественной жизни и повысить уровень жизни украинцев», – заявил Новинский.

«Сейчас языковой закон не ко времени. Разве существуют в Украине притеснения украинского языка? Спросите у граждан: их преследуют из-за того, что они говорят на украинском, их дискриминируют? Наоборот, языковой законопроект в нынешнем варианте – дискриминационный по своей сути!», – убеждает нардеп из «Оппоблока».

По его утверждению, этот закон «гораздо более реакционный, чем те, которые когда-то ущемляли украинцев, он просто уничтожает русский, венгерский, польский, болгарский и другие языки в Украине».
ForUm

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