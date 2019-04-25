В кулуарах Верховной Рады народным депутатам в Чистый четверг дарят Библии от имени депутата от фракции «Народный фронт», сообщает общественное движение «Чесно».
У кулуарах @verkhovna_rada депутатам у чистий четвер дарують Біблії від імені депутата @NarodnyiFront з міжфракційного об‘єднання «За духовність та моральність». pic.twitter.com/Gbm3zEiWO6— ЧЕСНО (@chesno_movement) 25 апреля 2019 г.
«Депутаты охотно берут Библии во время регистрации. Некоторые парламентарии берут по несколько экземпляров, говорят – коллегам. По словам Борислава Розенблатта, он не христианин, но Библию кому подарит», - говорится в сообщении движения в Twitter.
Депутати залюбки беруть Біблії під час реєстрації у @verkhovna_rada 📚— ЧЕСНО (@chesno_movement) 25 апреля 2019 г.
Деякі парламентарі беруть по декілька примірників, кажуть - колегам. За словами Борислава Розенблата, він не християнин, але Біблію комусь подарує. pic.twitter.com/VBee76j6yS
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