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В кулуарах Верховной Рады народным депутатам в Чистый четверг дарят Библии от имени депутата от фракции «Народный фронт», сообщает общественное движение «Чесно».

 


 

 

«Депутаты охотно берут Библии во время регистрации. Некоторые парламентарии берут по несколько экземпляров, говорят – коллегам. По словам Борислава Розенблатта, он не христианин, но Библию кому подарит», - говорится в сообщении движения в Twitter.

 


 

 
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