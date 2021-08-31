также в разделеРелигия
На Буковине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ 6
Митрополит Антоний рассказал, почему бывает сложно с самыми близкими людьми 8
В РПЦ заметили, что Варфоломей беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского патриархата в Украину 9
Священник УПЦ объяснил, что поможет справиться с плохим настроением 14
В Киево-Печерской лавре на благотворительной акции УПЦ 800 детей получили «рюкзачки милосердия» 7
На Харьковщине освящен новый храм УПЦ 12
Священник УПЦ объяснил, почему невозможно развенчаться 37
Священник УПЦ объяснил, в чем опасность фальшивого благочестия 15
Митрополит УПЦ рассказал, как сохранить духовную радость 8
Митрополит Онуфрий объяснил, почему православные поклоняются иконам 15
Предстоятель УПЦ рассказал, что отдаляет человека от Бога 12
Митрополит УПЦ рассказал, кому Бог посылает утешение 12
Святогорской лавре подарили копию чудотворной иконы Богородицы из Румынии 28
Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев 21
В Одессе 3 тыс верующих УПЦ прошли в марше за традиционные семейные ценности 9
Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери 14
Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы 20
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник монастыря 14

Писание - основа веры и основа подвига. Великие праведники желали иметь его в тюрьмах, но было запрещено.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.

«Писание – письмо, переданное от Бога. Оно драгоценно и прекрасно. Его нельзя читать как простую литературу, так как оно пронизано Святым Духом и Божественным светом. Оно – пища для души и успокоение в скорби. Библия – вечная духовная книга и отношение к ней особое: возвышенное, трепетное и духовное. Новомученики и исповедники ушедшего века с великой любовью искали духовной мудрости и поддержки из Откровения», — сказал отец Андрей.

Он отметил, что в тюрьмах и лагерях верные желали быть все время со Словом Божиим. 

«Священномученик Серафим (Звездинский) сокрушался, что ему в Бутырку в 1923 году не смогли передать Библию. Полтора десятилетия спустя в лагерной больнице умирал от тифа священник Анатолий Одесский, в руках был крест и Евангелие, крест вырвали безбожники и взялись за Евангелие. Мученик, из последних сил обнимая Благовестие, перевернулся на живот и так скончался, подобно иконописным святителям с Евангелием в руках», — сказал священник.

Мученики не только искали поучения в законе Господнем «день и ночь», но и страдали за изучение Библии, отметил иерей Андрей Гавриленко.

«28 января 1933 года власти очередной раз арестовали одного из членов Священного Собора 1917-1918 годов священномученика Иоанна (Артоболевского). Вместе с ним были арестовано тринадцать человек. Все они обвинялись в том, что собирались для бесед на религиозные темы, на которых будто бы вели антисоветскую деятельность. Все дело там сводилось к истолкованию Слова Божия, совокупному обмену мыслями по поводу прочитанного стиха или отрывка.

На допросе в 1931 году один из обвиняемых показал, что отец Роман Медведь три раза в неделю устраивал в храме беседы: один раз с юношами и два раза со взрослыми, причем с обменом мнениями текста из главы Евангелия. «По воскресеньям и утром и вечером после богослужений растолковывалось Евангелие, читалась святоотеческая литература, проводились беседы, в которых объяснялось богослужение. Каждый из присутствующих мог задать вопрос и сам поделиться своими мыслями, после всех говорил отец Роман»», - рассказал священник.

По его словами, новомученики неустанно напоминали о важности духовного познания Слова Божия. 

«Библия – напоминание о небе. Священномученик Иоанн Восторгов сказал: «Народ, забывший о небе, недостоин жить и на земле». Новомученики неустанно напоминали о важности духовного познания Слова Божия. Священномученик Фаддей (Успенский) в день памяти Петра и Павла обличал христиан, не желающих знать Писания», - отметил священник. 

Также он привел пример священномученика Андроника Пермского, который ратовал у себя в епархии, как и многие другие святители-мученики его времени о духовных беседах и о евангельской проповеди. Он советовал пастырям как можно чаще обращаться к Евангелию: «Стесняющиеся пастыри пусть для своего ободрения знают, что ведь никак не мудрые, сравнительно с ними, все сектантские начетчики – большей частью простые люди, они умеют назидать своих слушателей, воодушевить их любовью к Евангелию и отвлечь от Матери Церкви. Пусть священники приложат свое старание к этому делу. Для сего пусть обязательно читают Святую Библию – живое слово Божие. Там они найдут и источник воодушевления, и собственного умудрения, и назидания для слушателей судьбами управляющего всеми Промысла Божия, и противовес односторонним вычитываниям сектантским. Пусть чтение Библии, особенно Нового Завета, будет ежедневным благоговейным уроком, пусть оно будет беседой с Самим Богом».

«Писание – основа веры и основа подвига. Великие праведники желали иметь его в тюрьмах, но было запрещено. Они в смертном порыве держались за надежду, открытую в Благовестии. Учили, что Слово Божие – добрый спутник подлинной духовной жизни. И сейчас, когда свободно дома лежит Библия, необходимо вспомнить, что её сохранили нам в двадцатом веке в тюрьмах и лагерях новомученики, чтобы мы знали Писание и жили согласно ему», - заключил отец Андрей Гавриленко. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги