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Черновицкая епархия Украинской Православной Церкви обратилась в правоохранительные органы и прокуратуру в связи с распоряжением главы Черновицкой ОГА о перерегистрации уставов УПЦ в ПЦУ.

Фото: promin.cv.ua

Как сообщает пресс-служба епархии, 24 апреля в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ прошел круглый стол, на котором обсуждался план юридической защиты пострадавших религиозных общин УПЦ.

Священнослужители и юристы Буковины обсудили принудительный перевод в ПЦУ четырех приходов УПЦ, спровоцированный распоряжениями и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаилом Павлюком о принудительной перерегистрации уставов религиозных общин УПЦ в ПЦУ в Министерстве юстиции.

Как сообщают в епархии, чиновники перерегистрируют действующие уставы религиозных общин Украинской Православной Церкви на фактически другие уставы новосозданной ПЦУ по тем же адресам. Тем самым они подменяют уставы общин УПЦ уставами ПЦУ.

В облгосадминистрации игнорируют протоколы собраний и решений приходов УПЦ остаться в единстве с УПЦ, обращения и заявления в полицию, прокуратуру и саму Черновицкую ОГА о нежелании переходить в ПЦУ, для подготовки решений используют обращения неизвестных лиц.

По итогам обсуждения было принято решение подать заявление в Государственное бюро расследований и прокуратуру Черновицкой области с требованием расследовать действия Черновицкой ОГА в лице и.о. председателя Михаила Павлюка, и открыть уголовное производство по четырем пунктам нарушения законодательства Украины.

Также информацию о деятельности чиновников внесут в Информационный бюллетень ОВЦС УПЦ о нарушении прав верующих и священнослужителей УПЦ, для сведения иностранных правозащитных и экспертных организаций.
ForUm

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