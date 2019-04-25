Вступительная кампания в бакалаврат в высшие учебные заведения начнется с 1 июля. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Укринформ.

«Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. 1 июля – старт регистрации электронных кабинетов, 10 июля – старт приема заявлений и документов. С 1 по 10 июля – проведение творческих конкурсов. 16 июля в 18:00 закончится официально подача заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов. 22 июля в 18:00 – заканчивается прием заявлений поступающих только на основе сертификатов ВНО», - сказала Гриневич, отметив, что у поступающих будет достаточно времени для подачи документов.

26 июля – обнародование рейтингового списка поступающих, до 31 июля абитуриенты должны принести оригиналы документов в выбранные вузы.

В этом году для вступления в вузы принимаются также сертификаты ВНО 2017, 2018, кроме сертификата ВНО по иностранному языку за 2017 год. Количество заявлений, которые могут подать абитуриенты, не изменилось – 7 заявлений на максимум 4 специальности. Творческие конкурсы этого года разведены во времени, и абитуриенты смогут попробовать свои силы при поступлении в несколько учебных заведений.

Сроки вступления в магистратуру, на специальности, где нет ВНО, зависит от условий, которые устанавливают университеты. МОН, по словам Гриневич, только определяет старт приема документов не позднее 10 июля, поступление в магистратуру должно завершиться не ранее 23 июля.

Министр напомнила, что расширено поступление в магистратуру по единому вступительному экзамену по иностранному языку и единственным профессиональным вступительным испытаниям по праву и общим правовым компетенциям.