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35-летнему киевлянину, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине и более 2 недель скрывался от правоохранителей, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.  

Инцидент произошел в начале апреля в ТЦ на ул. Калнышевского в Оболонском районе столицы.

«Подозреваемый во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа и на следующий день скончался», - говорится в сообщении.

Злоумышленник с места совершения преступления скрылся и скрывался более 20 дней от правоохранительных органов. Однако правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать. Во время обысков у злоумышленника изъяли вещественные доказательства, в том числе предметы одежды, которые были на нем во время преступления.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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