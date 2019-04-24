Вчера, 23 апреля, в Новоград-Волынском районе на автодороге Киев-Чоп водитель грузовика наехал на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги, через несколько минут в фуру, въехал микроавтобус, в результате чего водитель последнего погиб на месте, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 234 километре трассы Киев-Чоп, вблизи села Майстрова Новоград-Волынского района около 5.50.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом, двигаясь в направлении Житомира, на заокругленом участке дороги наехал на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После чего водитель грузовика, 49-летний житель Луцка, остановился и включил аварийный сигнал.

Однако через несколько минут спустя 35-летний водитель автомобиля Mersedes Sprinter, не справившись с управлением, совершил столкновение с припаркованным грузовиком. В результате водитель автобуса погиб на месте происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.