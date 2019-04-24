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24-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины высокая (4 класса) пожарная опасность, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Киеве 24-25 апреля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. 26-28 апреля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской области 24-25 апреля в южных и северных районах чрезвычайная (5 класса), на остальной территории области высокая (4 класса) пожарная опасность. 26-28 апреля по области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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