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Беглого экс-президента Виктора Януковича в Украине ждет приговор за государственную измену. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя намерения Януковича вернуться в страну после избрания президентом Владимира Зеленского.

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт по организации расстрелов Майдана», – написал генпрокурор.

Луценко отметил, что ВР дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. «Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками», – подытожил он.

Напомним, адвокат беглого экс-президента заявил, что Виктор Янукович хочет вернуться в Украину при Владимире Зеленском, а его пребывание в России временное и вынужденное. 
ForUm

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