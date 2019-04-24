Украинцы смогут сохранить свой номер телефона после смены мобильного оператора. Как? - Укринформ подготовил пошаговую инструкцию

В начале мая в Украине заработает новая услуга мобильной связи - Mobile Number Portability (MNP), которая уже действует в 80 странах мира. А именно: любой абонент мобильной связи сможет поменять своего текущего оператора, если его не устраивают качество связи или мобильного интернета, тарифы или обслуживания и тому подобное. При этом не боясь потерять связь с близкими или деловые контакты, так как полный текущий номер с международным кодом оператора за ним сохраняется. Например, клиент оператора «Киевстар» сможет перейти на тарифы оператора lifecell (или Vodafone) и полностью, вместе с кодом, сохранить свой мобильный номер. Чтобы дозвониться до вас, ничего нового набирать не надо: система сама определит, что этот номер уже обслуживает другой оператор.

Побегут ли украинцы массово менять своих операторов и сколько людей этой услугой воспользуются - неизвестно. Впрочем, по прогнозам директора информационно-телекоммуникационного направления Украинского государственного центра радиочастот Виктории Трощенко, в Украине MNP воспользуются около 2% абонентов, то есть более 1 млн... Об этом говорится на сайте УГЦР.

«В Европе средний показатель перенесенных номеров составляет около 5% абонентской базы, хотя в Финляндии этот показатель доходит до 20%, а в Германии так и не смог превысить 1%. В Нидерландах доля перенесенных номеров - 7%. Рекорд держит Сингапур - 95% абонентов в первый же год сменили оператора», - рассказывает госпожа Трощенко.

О механизме перехода к другому оператору (если кто-то захочет это попробовать) - в материале Укринформа.

Что нужно для смены оператора?

Прежде всего нужно убедиться, что номер зарегистрирован на вас. Для этого надо позвонить своему оператору или прийти в его официальный магазин. Работники магазина или call-центра скажут вам, зарегистрирован ли номер на вас. Если да - смело начинайте процедуру переноса номера. Если номер не зарегистрирован, следует пройти процедуру регистрации у текущего оператора. Для этого надо зайти в свой личный кабинет на сайте оператора, проверить его статус (зарегистрирован или нет) и, при необходимости, заполнить заявку, заверив ее электронно-цифровой подписью (ЭЦП). (Электронную подпись имеет каждый клиент «ПриватБанка». Подробная инструкция для получения ЭЦП — ТУТ).

Зарегистрировать номер можно в любом фирменном магазине вашего текущего оператора, предоставив любой документ, удостоверяющий вашу личность. Пригодится не только паспорт, но и, например, водительские права или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН).

Далее следует подать заявку на перенос номера к новому оператору. Это можно сделать онлайн на сайте оператора или тоже в фирменном магазине. Как только оператор, которого вы оставляете, даст согласие на перенос вашего номера, вы сможете прийти в ближайший фирменный магазин своего нового оператора и получить новую SIM-карту, на которую будет автоматически перенесен ваш предыдущий номер.

Сколько это стоит и как долго длится переход к другому оператору?

Что касается сроков, то (после поступления заявления) оператор, к которому идет абонент в течение восьми рабочих часов должна рассмотреть его и сообщить об этом оператору, от которого абонент уходит, а также администратору ЦБД. В течение следующих восьми рабочих часов оператор, от которого уходит абонент должен принять решение о начале процедуры. Далее начинается процесс идентификации абонента и непосредственно сама процедура.

Будет ли услуга MNP платной для абонента - неизвестно. Если да, то сумму будет устанавливать принимающий оператор (в европейских странах переход колеблется от 0 до 9 евро). Впрочем, в его интересах, чтобы плата за переход была если не бесплатной, то хотя бы символической.

А пока процесс не завершен, услуги абоненту предоставляет его предыдущий оператор. Ожидается, что процесс переноса номера должна происходить в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления.

Могут ли вам отказать в переносе номера?

Да, есть ряд причин, по которым текущий оператор или система могут отказать абоненту в портации. Например, текущий оператор может отказать в переносе, если номер не зарегистрирован или зарегистрирован на другого человека, в заявке на перенос поданы неполные или недостоверные данные, оказание услуг было остановлено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и т.д.). Что касается отказа системы в переносе номера, то причин тут две: если после последнего переноса абонентского номера не прошло 30 дней или же абонент подал заявку на перенос номера нескольким операторам сразу.

Что делать, если текущий оператор или система все-таки отказали в переносе номера?

Убедитесь, что ваш номер зарегистрирован именно на вас, и в регистрации правильно указаны ваши ФИО. Помните, что отсутствие бланков заявлений, соответствующих электронных форм или некомпетентность персонала не могут быть причинами отказа в регистрации. Если вы пришли в магазин текущего оператора с соответствующим документом, требуйте немедленно начать процедуру оформления номера на вас.

Относительно системы. Если в переносе номера отказано из-за того, что с даты последней портации не прошло 30 дней - просто подождите;

Если отказ пришел из-за того, что вы подали заявление о переносе своего номера сразу нескольким операторам, это означает, что заявление было отклонено во всех случаях. Теперь выберите одного оператора, и переносите номер к нему.

О'кей, а как тогда узнать на номер какого оператора звонишь?

После того как MNP в Украине заработает, код в номере другого абонента уже не гарантирует, что он пользуется услугами именно этого оператора. Но тарифы разные, звонки на другую сеть могут стоить дороже. Поэтому, чтобы предупредить о том, что абонент воспользовался услугой MNP, при звонке на такой номер будет звучать соответствующее голосовое сообщение.