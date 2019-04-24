В среду, 24 апреля, в Киеве на территории ВДНХ нашли тело молодого парня, которое висело на одном из деревьев в зеленой зоне.

Первыми около 09:00 прибыли сотрудники службы охраны, которые и вызвали полицию, сообщает Информатор.

Следующими на место прибыл экипаж патрульной полиции, а также карета скорой помощи. Копы и медики обнаружили парня, который висел в петле на высоте около метра от земли.

Сейчас на территории ВДНХ работает следственно-оперативная группа. Помимо причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить также личность погибшего. К тому же рассмотрят версию, действительно ли это самоубийство.