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Беглый экс-президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента-2019. Обращение прессе передал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, пишет «КП в Украине».

«Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили вам эту должность в самый трудный для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализован как никогда раньше. Братоубийственная война на моем родном Донбассе ежедневно уносит жизни украинцев и уничтожает некогда процветающий край», - заявил Янукович.  

В своем письме он обвиняет Петра Порошенко за страдания украинского народа, выбор которого 21 апреля называют «мудрым».

«Сейчас перед вами стоят нелегкие задачи. Главные – принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев... Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведи их», - говорится в письме Януковича.  

Напомним, по результатам обработки 90,25% протоколов Владимир Зеленский набрал 73,18% голосов избирателей, а действующий Президент Петр Порошенко – 24,49%. 
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