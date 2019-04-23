Российская сторона во время переговоров по освобождению пленных украинских моряков внезапно смягчила тон общения с Украиной.

Такое мнение в Facebook высказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями по РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языка, присущему дипломатии», - написала она.

«Неизвестно это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей», - добавила дипломат.

По словам Зеркаль, обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора по применению международного морского права. Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора.

В МИД рассчитывают, что скоро Международный трибунал по морскому праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена ​​дата слушаний в Гамбурге (предварительно - 6-7 мая).

К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

«Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это «конкретными делами», будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге», - резюмировала Зеркаль.

Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию освободить пленных украинских моряков.