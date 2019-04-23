также в разделеПолитика
В Раде начали собирать подписи за отставку Парубия 98
Четвертый губернатор заявил об отставке 211
Кравчук советует Зеленскому снять блокаду Крыма 600
Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским 66
Отменившие национализацию Приватбанка судьи требуют открыть дело против Порошенко 82
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным 125
Глава Закарпатской ОГА подал в отставку 79
Савченко пришла в Раду 175
Джемилев: Будем в конструктивной оппозиции к Зеленскому 40
Гройсман собрался на выборы в Раду с новой политической силой 200
СМИ: Глава Николаевской ОГА уходит в отставку 120
Порошенко подписал закон об уголовных проступках 47
Рада планирует рассмотреть закон об импичменте президента 223
СМИ: Мураев лидирует в рейтинге политических проституток Украины 176
Глава Львовской ОГА уходит в отставку 108
Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины 48
Волкер: США останутся с Украиной и после выборов 45
Reuters: Медведчук заявил, что Порошенко уклоняется от выполнения Минских соглашений 40

Российская сторона во время переговоров по освобождению пленных украинских моряков внезапно смягчила тон общения с Украиной.

Такое мнение в Facebook высказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями по РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языка, присущему дипломатии», - написала она.

«Неизвестно это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей», - добавила дипломат.

По словам Зеркаль, обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора по применению международного морского права. Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора.

В МИД рассчитывают, что скоро Международный трибунал по морскому праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена ​​дата слушаний в Гамбурге (предварительно - 6-7 мая).

К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

«Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это «конкретными делами», будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге», - резюмировала Зеркаль.

Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию освободить пленных украинских моряков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1790 грн.
156
Теги