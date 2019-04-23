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Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник.

«По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины», - приводит его слова Интерфакс.

Минск анализирует масштабы ущерба от поступления в страну нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

«Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию. Более того, если сейчас видны очевидные вещи – пропуски теплообменного оборудования, то внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта», - сказал Сизов.

Ранее российская «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь. Источник загрязнения нашли в Самарской области.

Белорусская сторона заявляла, что будет требовать от РФ компенсации, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 
ForUm

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