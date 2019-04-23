Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Об этом сказал на заседании председательствующий судья Олег Боднарюк, передают Українськi Новини.
«Административный иск Каспрука Алексея Павловича... удовлетворить полностью... Восстановить Каспрука на должности мэра Черновцов с 26 июля 2018 года», - огласил судья вердикт.
Суд постановил немедленно начать исполнять решение о восстановлении мэра.
Также суд взыскал в пользу Каспрука 296 555 гривен зарплаты за вынужденный прогул.
Как сообщал ForUm, 26 июля 2018 года Черновицкий городской совет досрочно прекратил полномочия Каспрука.
По результатам тайного голосования за отставку Каспрука проголосовали 29 депутатов, против – 0.
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