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Перенос Администрации Президента из здания на Банковой – не лучший вариант, однако Управление государственной охраны выполнит любое решение Президента. Об этом в интервью Громадському заявил глава УГО Валерий Гелетей.

«Я думаю, что это будет не лучший вариант для управления государственной охраны. Независимо от того, где будет находиться господин Зеленский, если народ Украины изберет его президентом, он будет под постоянной охраной в местах временного и постоянного пребывания. Конечно, любое решение, которое примет Президент, Управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет», - заявил он.

По словам Гелетея, у УГО достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить безопасность администрации и президента на новом месте.

«В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте. Но это не будет проблемой для управления государственной охраны. Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации президента и безопасность самого Президента», - подчеркнул он.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президента из здания на улице Банковой. 
ForUm

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