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Православные верующие Камень-Каширского благочиния Волынской епархии УПЦ, откликнувшись на просьбу местных священников, отправили пасхальные корзины военным на Восток Украины.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, в воскресенье 21 апреля, после благословения и освящения, местные волонтеры вместе с клириком Камень-Каширского благочиния протоиереем Юрием Михайловым отправились на Восток Украины, чтобы доставить передачи военным, которые будут Пасху встречать вдали от своих родных семей и домов.

«Хотя до Светлого Христова Воскресения впереди еще целая неделя, прихожане, как и в прошлые годы, передавали испеченные Пасхальные куличи, яйца и писанки, другие ингредиенты Пасхального стола. Все желающие имели возможность финансово приобщиться к благородному делу поддержки наших защитников», - сообщили в епархии. 
ForUm

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