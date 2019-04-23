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На севере Филиппин произошло мощное землетрясение, которое привело к разрушениям и повреждениям инфраструктуры и унесло жизни не менее 15 человек, сообщает DW.

В понедельник, 22 апреля, из-за мощных подземных толчков десятки тысяч филиппинцев в провинции Пампанга спешно покинули свои дома. Сила подземных толчков составила 6,1 балла по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы Филиппин Манилы. Вследствие мощных подземных толчков были разрушены несколько зданий. В одной из уничтоженных катаклизмом многоэтажных сооружений находился супермаркет. По состоянию на утро вторника, 23 апреля, спасателям удалось извлечь из-под завалов уже 15 тел погибших, передает dpa со ссылкой на данные местных властей. Не исключено, что количество погибших еще может значительно возрасти, ведь под завалами оказались десятки людей. Во время поисково-спасательных работ активно применяется спецтехника.

Спасателям удалось извлечь одного пострадавшего живым из-под развалин. Также местные власти приводят цифру в десятки раненых в результате землетрясения. Кроме того, из-за подземных толчков в провинции начались перебои с энергоснабжением - большинство городов провинции Пампанга остались без электричества.

Впоследствии 23 апреля поступило сообщение о новом мощном землетрясении магнитудой 6,3. На этот раз подземные толчки зафиксировали в центральной части Филиппин. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 70,2 километра. Пока о разрушениях и жертвах этого второго землетрясения не сообщается.
ForUm

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