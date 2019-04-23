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Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской области один из лидеров партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя отказ пограничной службы по его просьбе снять ограничение на его въезд.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания», - написал он.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что обратился в уполномоченные органы власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд.
ForUm

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