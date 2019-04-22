Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве завершили расследование уголовного производства в отношении 4 полицейских батальона патрульной полиции Кременчука, которые в конце декабря 2018 совершили разбойное нападение на прохожего. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

«Четверо правоохранителей обоснованно подозреваются в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, действия трех из них следователи переквалифицировали со статьи «разбой» на более тяжкую статью – разбойное нападение, совершенное организованной группой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что 27 декабря 2018 года около 1:00 ночи двое сотрудников патрульной полиции, которые в то время находились вне службы, в результате конфликта нанесли мужчине множественные удары в область головы и туловища.

В дальнейшем к месту происшествия на служебном автомобиле приехали еще двое инспекторов батальона патрульной полиции Кременчуга, которые находились на дежурстве. Увидев противоправные действия своих коллег, полицейские правонарушения не прекратили, а наоборот, присоединились к совершению преступления.

Применяя силу, четверо правоохранителей поместили мужчину в служебный автомобиль. Полицейские завладели имуществом пострадавшего: наручными часами, мобильным телефоном и кошельком, в котором было 950 евро, 150 злотых и 700 гривен. После этого избитого мужчину высадили из автомобиля на выезде из Кременчуга, а похищенное имущество разделили между собой.

В результате таких действий, потерпевший, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, получил тяжелые телесные повреждения.

В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.