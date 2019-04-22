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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время брифинга в понедельник, 22 апреля, заяыил, что парламент может рассмотреть проект закона о президенте, в котором будет раздел и об импичменте, уже в ближайший четверг, сообщает пресс-служба ВР.

Парубий сообщил, что в Верховной Раде зарегистрированы пять законов об импичменте. В то же время среди всех он выделил законопроект Оксаны Сироид. «Но мне нравится системный подход Оксаны Сыроид. Она предлагает закон о президенте в целом, где можно скорректировать все неточности во взаимоотношениях между ветвями власти. В законопроекте импичмент является одним из разделов закона», – отметил он.

Председатель парламента сообщил, что этот законопроект можно будет включить в повестку дня на четверг, если документ будет поддержан комитетом в среду. «Фактически мы сможем начать работу над законом в этот четверг. Фактически речь идет о более комплексном подходе, где импичмент будет прописан одним из разделов этого закона. Это может произойти и в этот четверг», - заявил Парубий и отметил, что у законопроекта Сироид больше шансов на принятие.
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