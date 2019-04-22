Православный душепопечительский центр реабилитации им. св. Георгия Победоносца начнёт сотрудничество с клириками приходов Украинской Православной Церкви Киева и области.
Фото: Фома в Украине
Центр с 2015 года входит в Международную антинаркотическую ассоциацию. Его задачи — помощь людям в профилактике и преодолении алко- и наркозависимостей и игромании, ресоциализация, адаптация и профориентация зависимых, снижение уровня зависимостей среди молодёжи, в том числе с помощью волонтёров, сообщает «Фома в Украине».
Сотрудники центра несут своё служение, основываясь на традициях православной веры. Отныне клиенты центра смогут воцерковляться в храмах Киева и области.
В частности, деятельность центра проходит по таким направлениям:
– психологическая реабилитация алко-, наркозависимых и игроманов;
– тренинги, семинары и лекции для родственников;
– помощь людям с ограниченными возможностями;
– просветительская деятельность в учебных заведениях и на предприятиях;
– акция «Нарисуй жизнь детям», направленная на борьбу с надписями наркоадресов на заборах и зданиях;
– проведение спортивно-терапевтических лагерей;
– пропаганда здорового образа жизни;
– волонтерская деятельность — от субботников при храмах до детских мероприятий при Киевской горгосадминистрации.
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