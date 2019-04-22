Супруга кандидата в президенты Елена Зеленская рассказала о вилле в Италии, о которой ранее сообщали СМИ.

В интервью BBC она сказала, что семья отдыхала на вилле неоднократно.

«Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с того времени мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили», - пояснила Зеленская.

Ранее журналисты программы Слідство.Інфо выяснили, что Зеленский имеет виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Вилла якобы насчитывает 15 комнат и была приобретена в 2017 году почти за 4 млн евро.

В декларации за 2017 Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной вилле на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не вспомнил.